O Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou nesta quarta-feira que seja permitido que o boxe esteja na lista de modalidades dos Jogos de Tóquio, que serão realizados no próximo ano, em meio a conflito com a Associação Internacional de Boxe (Aiba).

O Comitê Executivo do COI, que se reunirá entre os dias 24 e 26 de junho, indicou que a entidade responsável pelo esporte no evento, que está suspensa, segue sem cumprir os preceitos da Carta Olímpica e o Código Ético do movimento olímpico.