O Comitê Olímpico Internacional (COI) informou nesta segunda-feira que os membros da entidade são eleitos pelas capacidade pessoais e não como representantes de países, em resposta à solicitação do governo da Suíça pela exclusão de integrantes da Assembleia que sejam de Rússia ou Belarus.

A ministra da Defesa, da Proteção da População e do Esporte do país helvético escreveu uma carta à cúpula do COI, fazendo pedido pela suspensão dos integrantes do órgão da entidade, como resposta à invasão da Ucrânia.