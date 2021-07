A Colômbia encerrou a Copa América na terceira posição ao vencer a seleção do Peru por 3 a 2 nesta sexta-feira, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, graças a um gol marcado pelo atacante Luis Díaz nos instantes finais da partida.

Yotún, ex-jogador do Vasco, fez 1 a 0 para os peruanos aos 44 minutos do primeiro tempo, mas logo no começo da segunda etapa, aos três minutos, Cuadrado deixou tudo igual em cobrança de falta.