O Fluminense colocou um pé nas quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira ao vencer o Peñarol por 2 a 1 em pleno estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, graças à atuação segura do goleiro Muriel, estreante da noite, e aos dois gols marcados por Yony González.

As principais chances do primeiro tempo foram do pentacampeão da Taça Libertadores, e Muriel demonstrou certa insegurança no começo, mas fez pelo menos três grandes defesas antes do intervalo. E quem balançou a rede, aos 16 minutos, foi o Flu. O goleiro Dawson errou passe, Marcos Paulo recolheu e adiantou para Yony González, que dominou adiantando com o pé esquerdo e e chutou rasteiro com o direito para fazer 1 a 0.