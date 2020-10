De volta à elite nesta temporada, o Benevento havia reestreado na primeira divisão do Campeonato Italiano surpreendendo a Sampdoria fora de casa, mas nesta terça-feira não foi páreo para a Inter de Milão, que foi ao estádio Ciro Vigorito e goleou por 5 a 2.

O grande nome da partida, válida pela segunda rodada, foi o atacante Lukaku, autor de dois gols. Com apenas 30 segundo de bola rolando, o belga tabelou com Alexis Sánchez e abriu o placar. Aos 28 minutos, marcou o terceiro da Inter e da partida, três minutos depois que Gagliardini havia feito o segundo, em jogada que também teve a participação do centroavante.