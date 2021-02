Diante de um adversário quase inofensivo, o Bayern de Munique venceu nesta segunda-feira o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, na cidade de Al Rayyan, no Catar, e se classificou para a final do Mundial de Clubes, na qual decidirá o título contra o Tigres, do México, que eliminou o Palmeiras na outra semifinal.

Bayern e Tigres se enfrentarão às 15h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira no estádio Cidade da Educação, em Doha. Mais cedo, às 12h, Palmeiras e Al Ahly competirão no mesmo local pelo terceiro lugar do torneio.