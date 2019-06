Mesmo sem contar com sua principal jogadora, a atacante Marta, que se recupera de lesão, o Brasil estreou na Copa do Mundo feminina com uma vitória contundente sobre a Jamaica por 3 a 0, com três gols de Cristiane, em jogo realizado no Stade des Alpes, na cidade francesa de Grenoble.

Eleita seis vezes a melhor do mundo, Marta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a preparação da seleção, há 15 dias, e até voltou a treinar com as companheiras de elenco, mas foi vetada. A camisa 10 provavelmente voltará no próximo jogo das comandadas de Oswaldo Alvarez, na próxima quinta-feira, em Montpellier, contra a Austrália, algoz das brasileiras na última Copa, em 2015.