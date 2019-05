Semifinalista no ano passado e quadrifinalista em 2017, o Fluminense protagonizou um começo de partida arrasador e encaminhou a classificação para as oitavas da Copa Sul-Americana ao golear o Atlético Nacional por 4 a 1 nesta quinta-feira no Maracanã, com três gols do atacante João Pedro, de apenas 17 anos.

Em sua primeira partida internacional pelo Flu, João Pedro, que já está vendido para o Watford, da primeira divisão inglesa, marcou duas vezes em sete minutos de bola rolando, ainda fez o quarto e deu o passe para que Luciano completasse o placar elástico. O experiente Hernán Barcos, ex-jogador de Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro descontou.