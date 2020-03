O técnico Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para os dois primeiros jogos pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, contra Bolívia e Peru, nos próximos dias 27 e 31.

O principal destaque é o trio de relacionados que defende o Flamengo, que nos últimos meses venceu a Taça Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol.

Questionado se outros houve conversa com o clube carioca para definir o número de convocados para as duas partidas, Tite garantiu ter chamado todos os jogadores que desejava, já que optou por levar o que acredita ser força máxima para a seleção.

"É início de Copa do Mundo, responsabilidade grande, acompanhamento grande e escolhas. Não tem relação com Flamengo e nenhum clube, mas autonomia da escolha de atletas", garantiu o comandante dos pentacampeões mundiais.

Mais cedo, no dia do anúncio da primeira lista das Eliminatórias, a seleção perdeu o goleiro Alisson, depois que o Liverpool anunciou uma lesão sofrida na última terça-feira e ficou fora da lista. Ederson, do Manchester City, Weverton, do Palmeiras, e o jovem Ivan. da Ponte Preta, foram chamados para a posição.

Outra novidade, assim como o jogador do time de Campinas, que conquistou o título do Torneio Pré-Olímpico, é o meia Bruno Guimarães, do Lyon, que foi convocado para defender a seleção principal, em mais uma situação que o trabalho visando a Copa do Mundo foi priorizado.

O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, por sua vez, foi relacionado por Tite, mas só disputar o jogo da segunda rodada, já que está suspenso, ainda devido cartão vermelho recebido na final da Copa América, no meio do ano passado.

A seleção brasileira enfrentará a Bolívia no dia 27 de março, na Arena Pernambuco. Quatro dias depois, será a vez de encarar a seleção peruana, no Estádio Nacional, em Lima.

Confira os convocados pela seleção brasileira para os jogos contra Bolívia e Peru:.

Goleiros: Ederson (Manchester City-ING), Ivan (Ponte Preta) e Weverton (Palmeiras).

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus-ITA), Alex Sandro (Juventus-ITA) e Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP).

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid-ESP), Felipe (Atlético de Madrid-ESP), Marquinhos e Thiago Silva (Paris Saint-Germain-FRA).

Meias: Arthur (Barcelona-ESP), Bruno Guimarães (Lyon-FRA), Casemiro (Real Madrid-ESP), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool-ING) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique-ALE).

Atacantes: Bruno Henrique e Gabigol (Flamengo), Éverton (Grêmio), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Roberto Firmino (Liverpool-ING), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA) e Richarlison (Everton-ING).