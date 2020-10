Com uma virada alcançada apenas nos minutos finais do segundo tempo, o Brasil, com três gols de Neymar, venceu o Peru nesta terça-feira, por 4 a 2, em Lima, e chegou à segunda vitória em duas partidas disputadas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Neymar, com dois gols de pênalti e um de oportunismo na pequena área, agora é um dos artilheiros das Eliminatórias, ao lado do uruguaio Luis Suárez e do peruano André Carrillo, com três cada.