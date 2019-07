A seleção brasileira fez nesta quinta-feira o primeiro treino de preparação para a final da Copa América, contra o Peru no próximo domingo, no Maracanã, e não pôde contar com quatro jogadores, entre eles o goleiro titular Alissson.

Alisson está sob o cuidado dos fisioterapeutas desde a última terça, quando se queixou de dores no braço ainda no Mineirão, em Belo Horizonte, depois da vitória sobre a Argentina por 2 a 0, pelas semifinais. Apesar das dores, a CBF garantiu que o jogador do Liverpool voltará às atividades nesta sexta.