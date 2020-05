O Campeonato Alemão será retomado neste sábado, com a disputa de seis jogos, entre eles o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04, após 66 dias de paralisação provocada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A competição voltará como parte do processo de relaxamento de medidas iniciado pelo governo da Alemanha, em concordância com os líderes dos estados federados. Entre as medidas de prevenção ao contágio, os estádios terão portões fechados e serão feitos testes frequentes nos jogadores.

"Somos os primeiros a voltar e também despertamos a atenção internacional. Tomara que as coisas funcionem como planejaram", admitiu o goleiro alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, em entrevista concedida nesta quinta-feira à emissora de televisão "Sky Sports".

"Os olhos estarão voltados para nós. Não se trata apenas de futebol, mas sim de todo o esporte, seja profissional ou amador", completou o campeão mundial, com a seleção da Alemanha, em 2014.

O Campeonato Alemão é a primeira entre as grandes ligas do planeta a retomar os jogos. Entre os principais países afetados pela Covid-19 na Europa, Itália, Espanha, Reino Unido, Portugal, ainda estão se preparando para o retorno. Nem mesmo a China, onde a pandemia foi originada, voltou com a competição.

"Estamos em uma situação que é completamente nova para todos. Ninguém havia vivido algo assim", admitiu Sebastian Kehl, diretor esportivo do Borussia Dortmund, clube que anunciou a contratação de um psicólogo, para dar apoio aos jogadores no retorno das partidas.

A equipe aurinegra, inclusive, será uma das protagonistas do que o próprio dirigente classificou de "clássico mais esquisito da história", em duelo com o Schalke 04, que será um dos cinco jogos a abrir a 26ª rodada, no estádio Signal Iduna Park.

O Dortmund, do badalado atacante norueguês Erling Haaland, é o segundo colocado do Alemão, com 51 pontos, quatro a menos que o Bayern de Munique, líder da competição. Já os Azuis Reais ocupam a sexta posição na tabela, com 37 pontos, e fecham a zona de classificação para competições continentais.

Outro destaque da primeira faixa de horários da rodada de retomada do campeonato será o duelo entre o RB Leipzig, que ocupa o terceiro lugar, com 50 pontos, e o Freiburg, que aparece em oitavo, com 36.

Simultaneamente, o Wolfsburg, que está em sétimo, visitará o Augsburg, 14º; o Hoffenheim, nono, receberá o Hertha Berlim, 13º; e o Fortuna Düsseldorf, 16º e antepenúltimo, jogará em seus domínios com o lanterna, Paderborn 07.

Ainda no sábado, só que mais tarde, o Eintracht Frankfurt, 12º colocado, com 28 pontos, atuará como mandante contra o Borussia Mönchengladbach, que está no quarto posto, com 49.

No domingo, serão duas partidas, com destaque para a visita do Bayern de Munique, que voltou a treinar com todos os jogadores no último dia 8, ao Union Berlim, que aparece em 11º. Mais cedo, o Colônia, que está em décimo, receberá o Mainz 05, 15º.

Na segunda-feira, a 26ª rodada será fechada com jogo entre o vice-lanterna, Werder Bremen, e o Bayer Leverkusen, que está em quinto, fechando o grupo de times com chances reais de erguer o troféu de campeão nesta temporada.

SUBSTITUIÇÕES E LESÕES.

Os times que disputam a primeira divisão do Alemão retomaram os treinos - primeiro com jogadores trabalhando individualmente -, há cerca de dez dias. Depois, as atividades passaram a ser em pequenos grupos, ainda muito longe do ritmo habitual das sessões.

Por isso, existe uma expectativa de um volume mais baixo no jogo e um temor do aumento de lesões. Inclusive, por isso, a liga que organiza o campeonato adotou a medida autorizada pela Fifa da realização de cinco substituições nas partidas, que deverão ser feitas em, no máximo, três paradas.

Programação da 26ª rodada do Campeonato Alemão:.

Sábado.

Borussia Dortmund - Schalke 04.

RB Leipzig - Freiburg.

Hoffenheim - Hertha Berlim.

Fortuna Düsseldorf - Paderborn 07.

Augsburg - Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach.

Domingo.

Colônia - Mainz 05.

Union Berlim - Bayern de Munique.

Segunda-feira.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen.