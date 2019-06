A seleção peruana, terceira adversária do Brasil no grupo A da Copa América, venceu na noite de quarta-feira o amistoso contra a Costa Rica, por 1 a 0, no estádio Monumental de Lima, com gol do meia Christian Cueva.

O jogador do Santos balançou as redes aos 7 minutos do segundo tempo, após dar dois belos dribles em um defensor e chutar no alto, sem chances para o goleiro Leonel Moreira.