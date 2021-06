A seleção brasileira conquistou nesta quinta-feira a segunda vitória em dois jogos pela Copa América 2020 ao derrotar o Peru por 4 a 0 no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, demonstrando um bom futebol e algumas possibilidades de variação dentro do elenco.

Na reedição da última final, de 2019, em que o Brasil venceu por 3 a 1 no Maracanã, o técnico Tite trocou seis titulares em relação ao triunfo sobre a Venezuela por 3 a 0 no último domingo, em Brasília, e mesmo assim a equipe manteve o ritmo. Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison marcaram um gol cada e consolidaram a equipe pentacampeã mundial na liderança do grupo B, com seis pontos.