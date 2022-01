O atacante Thiago Galhardo obteve a nacionalidade italiana e, com isso, não ocupa mais uma vaga de jogador de fora da União Europeia no Celta de Vigo, informaram fontes do clube à Agência Efe.

Galhardo, ex-Botafogo, Vasco, Ceará e Internacional, entre outras equipes, chegou ao Celta a pedido do técnico argentino Eduardo Coudet, com quem trabalhou no Colorado. Até agora, ele disputou 14 partidas pelo time espanhol, duas delas como titular.