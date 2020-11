A seleção norueguesa foi reconvocada nesta segunda-feira para disputar o jogo com a Áustria, que acontecerá daqui dois dias, em Viena, pela Liga das Nações, após o governo impedir a viagem da delegação para a Romênia, por causa de um caso de infecção pelo novo coronavírus no elenco.

A informação da nova lista foi divulgada pela federação de futebol do país nórdico. Todos os jogadores atuam fora do país, com exceção do atacante Veton Berisha, que defende o Viking.