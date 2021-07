A Grã-Bretanha, que conseguiu o segundo lugar no quadro de medalhas final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, ficando atrás somente dos Estados Unidos, pretende ter um desempenho semelhante em Tóquio, com, pela primeira vez em 125 anos, uma delegação formada por mais mulheres do que homens.

O megaevento esportivo terá o maior número de atletas britânicos em uma edição realizada fora de seu próprio território, com um total de 201 mulheres e 176 homens, que competirão em 26 diferentes esportes.