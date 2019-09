O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, deve desfalcar a equipe merengue na estreia da Liga dos Campeões da Europa, na próxima quarta-feira, contra o Paris Saint-Germain, em Paris.

Caso o brasileiro - com dores na região cervical após se lesionar na partida contra o Levante, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol -, não entre em campo, se juntará a Marco Asensio, Isco, Luka Modric e Fede Valverde, todos no departamento médico do Real Madrid.