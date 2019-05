A tcheca Petra Kvitova, sexta colocada do ranking da WTA, anunciou nesta segunda-feira que sente dores no antebraço esquerdo e desistiu de disputar Roland Garros, horas antes da partida contra a romena Sorana Cirstea.

Semifinalista do torneio em 2012, Kvitova declarou em entrevista coletiva que a lesão não é grave, mas que os médicos a aconselharam a não forçar a situação. Apesar de ter desistido do Grand Slam francês, a tenista se mostrou confiante para competir em Wimbledon, que começa no dia 1º de julho.