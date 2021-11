Com duas assistências de Vinícius Júnior, o Real Madrid derrotou nesta quarta-feira o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada do grupo D da Liga dos Campeões da Europa.

Os gols da partida foram marcados pelo atacante francês Karim Benzema (dois), com o brasileiro Fernando descontando para a equipe ucraniana. Com o resultado, o Real assumiu a liderança temporária da chave com quatro pontos, já que o segundo colocado Sheriff-MOL joga ainda hoje com a Inter de Milão em casa e, caso vença, iguala em número de pontos com os espanhóis.