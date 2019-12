Com mais de 15 mil pessoas no estádio Jorge Luis Hirschi, Javier Mascherano foi apresentado na tarde deste sábado como novo jogador do Estudiantes e disse enfrentar o retorno ao futebol da Argentina como um desafio em sua longa carreira.

"Quero agradecer ao Estudiantes, ao presidente, ao técnico e a todos que tornaram possível minha volta ao futebol argentino. Hoje é um dia muito especial para mim e encaro esse desafio com muita esperança", disse o volante, de 35 anos.

Depois de conhecer as instalações do clube junto com o técnico Alejandro Sabella, atualmente sem clube, um dos maiores ídolos do Estudiantes, Mascherano concedeu sua primeira entrevista coletiva com a camisa da nova equipe.

"Conhecer gente tão envolvida com a história do clube me ajudará muito na adaptação. Tudo será mais fácil. Joguei no estádio antigo e hoje conheci esse. É incrível o que fizeram", destacou.

Mascherano estava acompanhado do técnico do Estudiantes, Gabriel Milito, e do presidente do clube, Juan Sebastián Verón. O experiente volante, tem passagens por River Plate, Corinthians, Liverpool e Barcelona, entre outros, jogou com ambos na seleção da Argentina.

"Não existe essa coisa de figura descomunal de talento individual. Sou um jogador de equipe, de coletivo. Na China, joguei praticamente tudo. Estou vindo de um futebol diferente", disse Mascherano, que atuou nas últimas temporadas pelo Hebei Fortune.

"Tenho vontade de voltar a sentir o futebol como sentia há muito tempo", concluiu o experiente volante, que volta à Argentina 14 anos depois de trocar o River Plate pelo Corinthians. EFE

