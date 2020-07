Richarlison (d), do Everton, comemora com seus colegas de time após marcar um gol contra o Sheffield United nesta segunda-feira. EFE/Peter Powell/NMC/Pool

O sonho do Sheffield United de disputar um torneio da Uefa pela primeira vez na história não será realizado na próxima temporada, depois que o time perdeu para o Everton por 1 a 0 nesta segunda-feira, em casa, graças a um gol marcado pelo brasileiro Richarlison.

Em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, disputado no Bramall Line, Sigurdsson levantou para Richarlison, que acertou bonito cabeceio da marca do pênalti e garantiu a vitória dos 'Toffees' pelo placar mínimo, logo a um minuto do segundo tempo.