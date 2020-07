Os jogadores do Barcelona comemoram a vitória sobre o Espanyol nesta quarta-feira, no Camp Nou. EFE/Alberto Estévez

O atacante uruguaio do Barcelona, Luis Suárez, comemora após marcar um gol contra o Espanyol nesta quarta-feira. EFE/ALBERTO ESTEVEZ

Em uma edição pouco empolgante do clássico catalão, o Barcelona "jogou para o gasto", venceu o Espanyol por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Camp Nou, e se manteve na luta pelo tricampeonato espanhol, além de ter confirmado o rebaixamento do adversário.

A vitória em casa levou o Barça, segundo colocado, a 76 pontos, um a menos que o Real Madrid, que ainda entrará em campo pela 35ª rodada. O time dirigido por Zinedine Zidane receberá o Alavés, 16º, na próxima sexta-feira.