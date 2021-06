Um gol do atacante anglo-chileno Ben Brereton definiu a vitória do Chile, de 1 a 0, sobre a Bolívia nesta sexta-feira, na Arena Pantanal, resultado que deixa a equipe treinada por Martín Lasarte na liderança do grupo A da Copa América.

Após um empate de 1 a 1 com a Argentina na rodada de abertura, a primeira vitória do Chile nesta edição do torneio continental foi determinada aos dez minutos do primeiro tempo, quando Eduardo Vargas serviu para Brereton balançar as redes.