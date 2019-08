Mesmo sem viver um momento de grande prestígio na Juventus, pela qual esteve perto de ser negociado com o Tottenham, o atacante Dybala teve grande atuação neste sábado e marcou o único gol da 'Velha Senhora' na vitória sobre o Triestina por 1 a 0, no estádio Nereo Rocco, em Trieste.

Sem poder contar com Cristiano Ronaldo, que se recupera de um problema na coxa esquerda, o técnico Maurizio Sarri escalou Dybala para o último amistoso da Juve antes do começo do Campeonato Italiano, daqui a uma semana, contra o Parma. O adversário foi um time da terceira divisão.