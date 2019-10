Uma renovada seleção do Uruguai brilhou nesta sexta-feira no Estádio Centenário, em Montevidéu, e venceu o Peru por 1 a 0, graças a um golaço de Brian Rodríguez, uma das principais promessas do futebol do país.

Sem Luis Suárez, Edinson Cavani, Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, e outros craques, a 'Celeste' entrou em campo com um time bastante diferente do meio para frente, mas que não se intimidou diante do adversário, que teve Paolo Guerrero, do Internacional, e Miguel Trauco, ex-Fla, entre os titulares. Christian Cueva, do Santos, entrou no segundo tempo.