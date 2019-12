Na última partida dos principais jogadores do Liverpool antes do Mundial de Clubes, a equipe treinada por Jürgen Klopp venceu o Watford por 2 a 0 neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, com dois belos gols de Mohamed Salah.

O egípcio abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Ao receber de Mané em contra-ataque rápido, Salah dribou um marcador, entrou na área e cortou para o meio antes de chutar no ângulo com a perna direita, que não é a boa.

No último minuto do segundo tempo, Origi finalizou mal dentro da área, mas a bola veio na direção de Salah, que completou de letra, novamente com a perna direita, para sacramentar a vitória em Anfield.

Com o resultado, o Liverpool chegou a 49 pontos, isolando-se ainda mais na liderança do Inglês. A diferença para o Leicester, atual vice-colocado e com um jogo a menos, é de 11 pontos. Já o Watford permanece na lanterna, com apenas nove.

Apesar da vitória, Klopp também deixou o gramado com uma preocupação: o volante Wijnaldum se lesionou no início do segundo tempo e se tornou dúvida para a disputa do Mundial.

O Liverpool estreará no torneio internacional, no Catar, na próxima quarta-feira, contra o vencedor da partida entre Monterrey ou Al Sadd. No dia anterior, os 'Reds' enfrentarão o Aston Villa pelas quartas de final da Copa da Liga, mas com o time reserva. EFE

msg/vnm