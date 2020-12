O meia Philippe Coutinho, do Barcelona, terá que se submeter a uma cirurgia devido a uma lesão no menisco do joelho esquerdo, informou o clube nesta quarta-feira.

O brasileiro sofreu a lesão ontem, durante a partida contra o Eibar, pelo Campeonato Espanhol. Coutinho entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo, no lugar de Miralem Pjanic, e teve que sair aos 41.