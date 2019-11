O piloto Lewis Hamilton, que está a apenas quatro pontos de conquistar seu sexto título da Fórmula 1, afirmou nesta quinta-feira que deseja renovar seu contrato com a Mercedes, que terminará no final da próxima temporada.

No entanto, o britânico reconheceu que terá que se adequar a nova realidade da F-1, que hoje anunciou seu novo teto orçamentário de US$ 175 milhões que estará em vigor a partir de 2021 e que visa reduzir o grande abismo existente entre as equipes de maiores e menores investimento.