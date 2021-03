O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, com salário de 3,06 milhões de euros (R$ 20,2 milhões) mensais, é o jogador mais bem pago do futebol francês, conforme publicou nesta sexta-feira o jornal "L'Équipe".

A equipe da capital de acordo com o veículo esportivo, ocupa as 11 primeiras posições do ranking de remunerações, com o atacante francês Kylian Mbappé aparecendo na segunda posição, com 2,098 milhões de euros (R$ 13,8 milhões) por mês.