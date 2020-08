Com Neymar em grande fase e Kylian Mbappé recuperado para ser titular, o Paris Saint-Germain chega como favorito ao duelo contra o sólido RB Leipzig nesta terça-feira, do qual uma das equipes sairá com uma vaga inédita na final da Liga dos Campeões.

O bilionário projeto do PSG nunca chegou tão perto do título continental. Antes, o clube só havia chegado às semifinais uma vez, na temporada 1994/1995, quando foi eliminado pelo Milan. Até hoje, o único representante francês a conquistar a 'orelhuda' é o Olympique de Marselha, em 1992/1993.