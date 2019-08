Athletic Bilbao e Barcelona disputarão nesta sexta-feira a partida de abertura do Campeonato Espanhol, competição que começa com dúvidas sobre a possível volta de Neymar e em relação ao futuro de jogadores importantes, como James Rodríguez e Gareth Bale, do Real Madrid, e Rodrigo, do Valencia.

Há também novidades no comando das equipes, a começar pelo retorno de Zinedine Zidane ao Real, que aconteceu em março. 'Zizou' tem a missão de comandar uma renovação da equipe madrilenha, que na última temporada conquistou "apenas" o título do Mundial de Clubes.