O elenco do Paris Saint-Germain, após um hiato de três meses devido à pandemia da Covid-19, retomou as atividades nesta segunda-feira com o objetivo principal de se preparar para a fase final da Liga dos Campeões da Europa.

Os três primeiros dias, segundo o jornal francês "Le Parisien", serão focados nos exames médicos que garantem o bom estado dos jogadores, que hoje passam pelo teste do novo coronavírus e, se apresentarem resultados positivos, serão isolados.

Amanhã e quarta-feira, as avaliações serão concluídas com vários testes físicos no Hospital Americano, em Neuilly-sur-Seine, nos arredores de Paris.

O primeiro a chegar hoje ao centro de treinamento do clube foi o técnico Thomas Tuchel. Os brasileiros Neymar, Marquinhos e Thiago Silva se apresentaram normalmente, diferente de Edinson Cavani e Thomas Meunier, que segundo a imprensa francesa, estão de saída do PSG.

O clube especificou que os treinamentos em si não começarão até quinta-feira e serão realizados em pequenos grupos.

Na agenda de competições estão, em primeiro lugar, as finais da Copa da França e da Copa da Liga nos dias 24 e 31 deste mês contra Saint-Étienne e Lyon, respectivamente, e a última etapa da Liga dos Campeões. em Lisboa, com as quartas de final a partir de 12 de agosto.

A prática de esportes coletivos já está autorizada na França. No último sábado, o governo também anunciou a reabertura dos estádios, a partir de 11 de julho, com uma capacidade máxima de 5 mil pessoas. EFE

mgr/phg