O atacante Gareth Bale sofreu uma lesão na coxa direita e desfalcará o Real Madrid durante diversas semanas, enquanto o lateral-direito Marcelo machucou a mesma perna no treino desta segunda-feira e não viajará para enfrentar a Inter de Milão na quarta-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

A primeira lesão muscular de Bale nesta temporada veio após três partidas disputadas no Campeonato Espanhol e três com a seleção do país de Gales. Os exames médicos confirmam os piores presságios.