O goleiro brasileiro Neto ficou fora da lista de jogadores relacionados para o jogo do Barcelona com o Celta de Vigo, que acontecerá neste sábado, no estádio Balaídos, pelo Campeonato Espanol.

O ex-Athletico Paranaense não participou dos últimos treinos do clube catalão, por apresentar um quadro de febre, por causa disso, acabou fora dos convocados pelo técnico interino Sergi Barjuan.