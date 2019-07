Ídolo do Real Madrid como jogador, o espanhol Raúl González inicia nesta terça-feira uma nova fase como técnico do Castilla, a equipe B do clube madrilenho, e terá no elenco os atacantes Rodrygo, ex-Santos, e Takafusa Kubo, promessa que já recebeu o apelido de 'Messi Japonês'.

O ex-camisa 7 começará o projeto depois de ter passado pelas categorias de base do Real, incluindo a equipe sub-19 B, após ter obtido a licença Uefa Pro em junho. Ele é a aposta do clube para recolocar o Castilla na segunda divisão, da qual está fora desde a temporada 2013-2014.