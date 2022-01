O técnico alemão Jurgen Klopp teve um diagnóstico "presumivelmente" positivo em um teste de covid-19 e não estará presente no banco de reservas no jogo do Liverpool contra o Chelsea, em Stamford Bridge, no domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

O Liverpool anunciou neste sábado que Klopp "teve um resultado suspeito em seus testes" e que não estará em Londres para comandar a equipe. "Klopp tem sintomas leves e está isolado. Seu assistente, Pepijn Lijnders, vai liderar a equipe contra o Chelsea".

A diretoria dos 'Reds' também disse que três outros membros da equipe técnica testaram positivo nos últimos dias, mas que ninguém mais no plantel foi infectado.

Ontem, o próprio Jurgen Klopp revelou que três jogadores testaram positivo, embora ele não tenha revelado suas identidades.

O treinador alemão não comandará sua equipe em um confronto importante da temporada. Após a vitória de virada do Manchester City sobre o Arsenal, hoje, Chelsea e Liverpool, separados dos líderes por 11 e 12 pontos respectivamente, precisam da vitória para seguir na disputa pelo título. EFE

apa/phg