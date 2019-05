Eliminado na fase de grupos da Taça Libertadores, o Atlético-MG estreou na segunda fase da Copa Sul-Americana nesta terça-feira com um time repleto de reservas e perdeu para o Unión La Calera por 1 a 0, em partida disputada no estádio Nicolás Chahuán, no Chile.

Depois de ter feito uma primeira parte de temporada ruim, com a queda na Libertadores e o vice-campeonato estadual, com derrota para o rival Cruzeiro na final, o Galo até faz um bom começo no Brasileirão, com quatro vitórias em cinco rodadas, mas começou mal a campanha no segundo torneio interclubes mais importante da Conmebol. Em um jogo de poucas emoções, Lobos foi o único a balançar a rede.