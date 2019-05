O Botafogo se aproveitou do fato de ter jogado com um homem a mais durante dois terços da partida e manteve os 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana ao vencer o Sol de América por 1 a 0 nesta quarta-feira, na cidade paraguaia de Villa Elisa, em jogo de ida pela segunda fase.

O Alvinegro vinha de dois triunfos sobre o badalado Defensa y Justicia, vice-campeão argentino, por 1 a 0 no Rio de Janeiro e 3 a 0 em Buenos Aires, e hoje contou com gol de Erik para chegar à "trinca". O atacante alvinegro já balançou as redes quatro vezes e é o artilheiro da competição.