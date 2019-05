Eliminado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana pelo Bahia nos pênaltis em 2018, o Botafogo tenta voltar a essa fase da competição continental neste ano e para isso precisa apenas empatar com o Sol de América nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

Embora o torneio ainda esteja no começo, a campanha do Alvinegro é de animar a torcida. O time carioca entrou em campo três vezes até agora, marcou cinco gols e não sofreu nenhum: passou pelo Defensa y Justicia, vice-campeão argentino, com uma vitória por 1 a 0 no Rio e outra por 3 a 0 em Buenos Aires, e na semana passada bateu o representante paraguaio também pelo placar mínimo em Assunção.