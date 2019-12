O Real Madrid derrotou neste sábado o Espanyol por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol, em partida que Vinicius Júnior e Rodrygo foram titulares juntos pela primeira vez.

Os dois brasileiros fizeram companhia no setor ofensivo ao francês Karim Benzema e ficaram em campo até os instantes finais do duelo. Além deles, o volante Casemiro também figurou no 11 inicial. O zagueiro Eder Militão entrou pouco antes do apito final, e o lateral-esquerdo Marcelo não atuou, por causa de lesão muscular.

Os artilheiros da partida foram o zagueiro francês Raphael Varane, que marcou aos 37 do primeiro tempo, e Benzema, que balançou a rede aos 34 da etapa complementar.

Já com o placar de 2 a 0, o Real Madrid ficou com um homem a menos, devido a expulsão do lateral-esquerdo francês Ferland Mendy.

O Espanyol, por sua vez, não contou com jogadores brasileiros, devido a ausência do zagueiro Naldo, ex-Cruzeiro e Grêmio. No ataque, a equipe contou com o atacante argentino Jonathan Calleri, que teve passagem pelo São Paulo.

Com a vitória de hoje, o Real Madrid chegou aos 34 pontos, três a mais do que o Barcelona, que receberá logo mais o Mallorca e retomará a liderança caso ganhe pela margem mínima de gol.

O time da Catalunha, por sua vez, segue na vice-lanterna, com apenas nove pontos. EFE

