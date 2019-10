Uma comissão da Fifa estará presente nesta quinta-feira no estádio Azadi, em Teerã, onde o Irã receberá a seleção do Camboja, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, na primeira vez em 40 anos que as mulheres serão autorizadas a acompanhar um jogo de futebol.

O grupo da entidade que estará na capital iraniana contará com especialistas de direitos humanos, segurança e competições. A mesma delegação já havia viajado para Teerã, no fim do mês passado, para abordar com as autoridades locais o livre acesso do público feminino nas partidas.