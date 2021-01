O Comitê de Apelação da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) indeferiu o recurso apresentado pelo Barcelona e confirmou o cartão amarelo mostrado a Lionel Messi pelo árbitro Antonio Mateu Lahoz, por ter tirado a camisa do clube catalão e exibir uma do Newell's Old Boys como uma homenagem a Diego Maradona.

A organização do Campeonato Espanhol havia confirmado o cartão para o jogador argentino e ainda o multou em 600 euros em reunião em 2 de dezembro depois de ter estudado a súmula e outros documentos da goleada do Barça sobre o Osasuna por 4 a 0, dois dias antes.