O diretor-esportivo do Barcelona, Javier Bordás, e o secretário-técnico do clube, Eric Abidal, integram delegação que embarcou nesta terça-feira para Paris, com o objetivo de dar continuidade as negociações pela contratação de Neymar.

Além da dupla de representantes 'blaugranas', também embarcou para a capital francesa o empresário brasileiro André Cury, que participou da contratação do atacante junto ao Santos, há seis anos, segundo informações confirmadas pela Agência Efe.