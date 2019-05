Os jogadores da seleção brasileira que já se concentram para a Copa América na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), defenderam nesta sexta-feira a convocação de Neymar, que se tornou alvo de críticas após ter agredido um torcedor francês no mês passado.

O camisa 10 da seleção e do Paris Saint-Germain foi punido com três partidas de suspensão pela Federação de Futebol da França (FFF) por ter agredido um torcedor do Rennes ao ser provocado após a derrota do PSG na final da Copa da França.