O fórum Soccerex abordou nesta quinta-feira o impacto da pandemia nos direitos de transmissão e o futuro do tema em uma mesa redonda na qual especialistas e chefes de operadores concordaram sobre a necessidade de manter a conexão com a audiência e compreender suas reivindicações.

Em uma mesa redonda virtual, o chefe da organização do Campeonato Espanhol para a América do Norte, Boris Gartner, declarou não ter percebido na crise de saúde um impacto particularmente negativo internacionalmente, especificamente nos Estados Unidos, após dois anos e meio de trabalho. Ele destacou o trabalho do estudo que eles têm no México, que atualmente produz conteúdo em espanhol e em inglês.

"Houve um impacto na competição, mas estamos preparados para produzir conteúdo e histórias além das quatro linhas para estarmos conectados com o público de diferentes maneiras", afirmou.

O presidente da emissora "Telemundo Deportes", Ray Warren, destacou a assinatura do acordo pelo qual adquiriu os direitos do clube mexicano Chivas para a mídia nos Estados Unidos, assinado em julho passado. Também discursaram durante o debate no qual Sameer Parabi (NFL), Rob Brown (Livescore) e Amir Gelman (WSC Sports).

Diante do impacto que a diversidade de plataformas para a transmissão de competições também poderia ter na comercialização de direitos, o representante do Espanhol expressou a opinião de que "o futuro é independente das condições que existem", com a possibilidade de gerenciar as diferentes opções. Gartner não considera necessário que os clubes limitem seus negócios aos direitos televisivos.

"Ao longo dos anos, ficou provado que a venda centralizada de direitos aumenta os lucros para os envolvidos, mas existem outras oportunidades de negócios que você pode construir em torno dela", comentou ele após destacar a importância da estratégia de internacionalização de 'LaLiga'.