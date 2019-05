Com a definição dos últimos quatro classificados, nesta quinta-feira, foram definidos todos os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que serão disputadas em julho, segundo o site da Conmebol.

O principal destaque é o duelo entre times brasileiros, envolvendo Botafogo e Atlético Mineiro, que eliminaram Sol de América, do Paraguai, e Unión La Calera, do Chile, respectivamente. A ida será no Rio de Janeiro, e a volta em Belo Horizonte.