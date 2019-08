O presidente da Comissão de Árbitros da Conmebol, Wilson Luiz Seneme, disse nesta terça-feira que o VAR não foi usado corretamente em uma jogada durante a vitória do Brasil sobre a Argentina por 2 a 0 no Mineirão, no dia 2 de julho, pelas semifinais da última Copa América.

"Na jogada de (Nicolás) Otamendi, vemos evidências de convidar o árbitro a revisar a jogada. Depois da partida, esta jogada foi trabalhada, e fizemos um aviso geral em que dissemos que havia potencial de revisão", disse o ex-árbitro brasileiro ao "Fox Sports" argentino.