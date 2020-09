A Conmebol anunciou nesta quinta-feira um novo adiantamento de US$ 2,5 milhões para os direitos de participação na Taça Libertadores para ajudar as equipes da fase de grupos a cumprirem seus compromissos e exigências logísticas.

A Libertadores será retomada no próximo dia 15, após uma pausa forçada de seis meses devido à pandemia do novo coronavírus, e a confederação continental declarou que a sua intenção é facilitar o reinício do torneio.

"A nova quantia totaliza US$2.560.000 e se soma aos mais de US$93.000.000 que a Conmebol distribuiu aos clubes e associações desde o início da pandemia", lembrou a entidade em um comunicado à imprensa.

A confederação também lembrou que agora que todos os governos sul-americanos aprovaram os protocolos de saúde da organização, todos os clubes poderão treinar e jogar em seus respectivos países. Argentina e Uruguai foram os últimos a aceitarem as medidas.

A Conmebol também reafirmou que os árbitros serão de países limítrofes das equipes mandantes e permanecerão na região durante toda a fase de grupos.

A decisão foi tomada tendo em vista as limitações na aviação comercial resultante da pandemia e a fim de evitar longos voos charter a serem utilizados pelos times visitantes.