A Conmebol anunciou nesta quinta-feira que apresentou às dez federações-membro os protocolos que vigorarão para treinamentos, viagens e torneios de clubes quando for possível retomar as competições, paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus.

"O futebol está mais perto! A Conmebol apresentou um protocolo para treinamentos, viagens e torneios aos países membros. A proposta não implica em datas ou prazos. É uma contribuição para o retorno do futebol, cuidando da saúde de todos", explicou a organização.